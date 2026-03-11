Захисник Тоттенгема знайшов позитив у розгромній поразці від Атлетико в Лізі чемпіонів

Правий захисник Тоттенгем Педро Порро висловився про нищівну поразку від мадридського Атлетико (2:5) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2025/26.

Його слова наводить УЄФА.

26-річний іспанський футболіст впевнений, що "шпорам" до снаги відіграти відставання у три голи.

"Ми знали, що приїжджаємо на складне поле. Помилки, які ми допустили, нам нашкодили, але важливо, що ми забили два голи і досі залишаємося в грі. Ми розуміємо, що це дуже складно, але у футболі може статися будь-що", – сказав Порро.

Педро став одним із двох авторів м'ячів англійського клубу у ворота "матрацників" 10 березня. Для нього цей результативний удар став дебютним у поточному сезоні-2025/26 (за 37 ігор).

Матч-відповідь Тоттенгем – Атлетико відбудеться 18 березня (о 22:00 за київським часом).

Відзначимо, що "шпори" встановили найдовшу серію з поразок в історії клубу, а головний тренер команди Ігор Тудор, який на межі звільнення, пояснив заміну голкіпера.