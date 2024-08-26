Карпати та ЛНЗ назвали стартові склади на матч 4 туру УПЛ

Офіційний сайт Української Прем’єр-ліги оприлюднив стартові склади Карпат та ЛНЗ на матч 4 туру чемпіонату України-2024/25.

ЛНЗ: Тілль, Дайко, Саліху, Авагімян, Пасіч, Яшарі, Молло, Кучеренко, Путря, Муравський (к), Нонікашвілі.

Запасні: Пеньков, Самойленко, Стасюк, Норенков, Бойко, Бар, Наумець, Ангелов, Олійник, Момо, Топалов.

Карпати: Кемкін, Мірошніченко, Адамюк (к), Бабогло, Полегенько, Альварес, Чачуа, Очеретько, Занетті, Підлепенець, Іґор.

Запасні: Кінарейкін, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузик, Клименко, Векляк, Костенко, Шах, Домчак, Саків, Жан.

Зазначимо, що матч відбудеться сьогодні, 26 серпня, початок — о 13:00 за київським часом. Переглянути гру можна на каналі єдиного телепула УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Наразі ЛНЗ посідає п'яту сходинку у списку УПЛ маючи в активі 6 очок після двох перемог та однієї поразки. Львів'яни розташувалися на десятому місці з чотирма очками, вони мають одну перемогу, поразку та нічию.

Нагадаємо, напередодні Полісся завдяки яскравим перфомансам Гуцуляка та Назаренка розгромило Оболонь, Рух впевнено переміг Зорю, а Кривбас та Інгулець розписали нічию.