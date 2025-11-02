Динамо та Шахтар оголосили стартові склади на матч УПЛ

Тренерські штаби Динамо та Шахтаря назвали стартові склади на матч 11 туру Української Прем'єр-ліги.

Шахтар: Різник, Конопля, Марлон Сантос, Матвієнко, Педро Енріке – Бондаренко, Марлон, Очеретько, Педріньйо, Егіналду, Невертон

Динамо: Нещерет, Караваєв, Попов, Тіаре, Вівчаренко, Піхальонок, Бражко, Буяльський, Шола, Ярмоленко, Кабаєв

Матчрозпочнеться о 18:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію українського класичного.

Після 10 турів Шахтар посідає перше місце в турнірній таблиці, а Динамо йде другим. У "гірників" 21 очко, що на 1 бал більше за киян. У попередньому турі Динамо розгромило Кривбас, а Шахтар – Кудрівку. В обох матчах був рахунок 4:0.

Нагадаємо, 29 жовтня команди зустрілися в 1/8 фіналу Кубку України. Поєдинок Динамо – Шахтар завершився перемогою киян. Один з голів забив Андрій Ярмоленко, завдяки чому він вийшов на перше місце в списку найкращих бомбардирів Класичного.