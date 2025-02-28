Зоря опублікувала заявку на другу частину УПЛ

Луганська Зоря оголосила заявку на другу частину УПЛ сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба "чорно-білих".

До списку футболістів увійшло 24 виконавці, серед яких знайшлось місце зимовим новачкам – Деяну Попарі та Володимиру Білоцерковцю.

Гравці на весняну частину



Пропонуємо вам ще раз подивитися на заявлених гравців «чорно-білих» на весняну частину чемпіонату сезону 2024/2025.



Подивитися заявку нашої команди ви зможете також на сайті УПЛ. pic.twitter.com/d7v8ZxbCZX — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) February 28, 2025

Цікаво, що раніше Зоря мала загрозу трансферного бану через фінансові борги перед своїми колишніми футболістами. Втім, ці проблеми керівництво змогло розв'язати.

Зазначимо, що луганський колектив вже встиг провести перший поєдинок в межах другої частини чемпіонату України – підопічні Бартуловича програли Олександрії.

Цей матч ознаменувався спірними суддівськими рішеннями, а одну помилку навіть визнав головний експерт з арбітражу УАФ Нікола Ріццолі.

Раніше повідомлялося, що Зоря орендує півзахисника Динамо Андрія Маткевича.