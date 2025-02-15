Зоря до кінця сезону орендує півзахисника Динамо
Андрій Маткевич
Динамоманія
Зоря орендує півзахисника Динамо Андрія Маткевича.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, за підсумками турецького збору тренерський штаб луганського клубу залишився задоволений потенціалом 20-річного футболіста.
Оренда угода буде розрахована до кінця поточного сезону.
У поточному сезоні на рахунку хавбека 5 голів та 3 асисти в 13 матчах за Динамо U-19, за першу команду футболіст не грав.
Нагадаємо, 21 лютого 18-м туром стартує друга частина чемпіонату України. Зоря 23 лютого зіграє проти Олександрії. Початок матчу о 15:30.