Олександрія здобула вольову, але неоднозначну перемогу над Зорею

У неділю, 23 лютого, в межах 18 туру Української Прем'єр-ліги відбувся матч, в якому Олександрія приймала Зорю.

Хоч гра й була з мінімумом моментів біля обох воріт, команди все одно порадували вболівальників одразу трьома голами. Проте їх все ж таки довелося почекати.

На 43-й хвилині новачок "чорно-білих" Деян Попара виграв верхову боротьбу за м'яч, який відскочив до Романа Вантуха. Лівий захисник потужним ударом у дотик вразив дальній кут воріт Георгія Єрмакова.

Але радість підопічних Младена Бартуловича тривала не довго, бо за кілька хвилин рахунок вже був рівним. Безерра з кута штрафного майданчику наніс удар, який після невеликого рикошету трохи змінив свій напрям. У підсумку удар став гольовою передачею на Олександра Філіппова, який з близької відстані переграв Олександра Сапутіна.

А на самому старті другої половини гри команда Руслана Ротаня вийшла вперед. Дмитро Мишньов не зовсім чисто відібрав м'яч, утік у контратаку та покотив на Філіппова, який оформив дубль.

За наступні 40 хвилин ігрового часу жодна з команд не наблизилася ані до збільшення переваги, ані до порятунку від поразки – суддя зафіксував перемогу Олександрії з рахунком 2:1.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

18 тур, 23 лютого

Олександрія – Зоря 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 43 Вантух, 1:1 – 45+1 Філіппов, 2:1 – 47 Філіппов.

Олександрія: Єрмаков – Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартинюк (79 Смирний) – Калюжний, Мишньов (72 Бєляєв), Шепелєв (82 Кулаков) – Безерра, Філіппов (82 Копина), Цара (72 Ковалець).

Зоря: Сапутін – Тронтель, Джордан, Башич, Вантух – Білоцерковець, Попара, Мічин, Василець (62 Вакула) – Горбач (62 Яцик), Будківський (78 Супряга).

Попередження: Єрмаков – Мічин, Вакула.

Олександрія продовжує посідати друге місце таблиці УПЛ, маючи тепер в активі 41 очко. Зоря у той же час залишилася десятою з 22 балами.

Нагадаємо, що сьогодні вже відбувся один матч, у якому Ворскла зазнала поразки від Оболоні.

А трохи пізніше розпочнеться інший поєдинок, у якому зійдуться Динамо та Карпати.