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Зоря розрахувалася з боргами перед колишніми футболістами та уникнула трансферного бану

Олексій Мурзак — 20 лютого 2025, 14:57
Зоря розрахувалася з боргами перед колишніми футболістами та уникнула трансферного бану
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ФК Зоря

Зоря розрахувалася з боргами перед колишніми гравцями клубу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, луганський клуб задовольнив фінансові претензії Микити Шевченка та Максима Казакова.

Скарги обох були підставою для трансферного бану Зорі, який знято після розрахунків із футболістами.

Також заборону на реєстрацію нових футболістів мав Чорноморець, але 17 лютого бан зняли.

Раніше повідомлялося, що Зоря орендує півзахисника Динамо Андрія Маткевича.

Чемпіонат України, УПЛ Микита Шевченко Зоря Луганськ

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