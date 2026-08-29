Ми повністю контролювали гру: Фернандес – про нічию з Лівим Берегом в УПЛ

Головний тренер львівських Карпат Франсіско Фернандес залишився незадоволеним результатом поєдинку з Лівим Берегом (1:1) у межах 4 туру Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає пресслужба клубу.

Іспанський фахівець вважає, що його підопічні повністю контролювали гру та повинні були здобути перемогу.

"Підсумок сьогоднішнього поєдинку простий – ми маємо відчуття, що втратили два очки. Це була гра, яку ми повністю контролювали та мали можливості забити голи. Суперник забив гол у складному, спонтанному епізоді.

Після пропущеного гола ми почали нервувати і вже перестали грати так, як повинні були. Однак я вдячний футболістам за ті фізичні зусилля, яких вони доклали. Від вчорашнього дня лунало чимало повітряних тривог, але я радий за команду та пишаюсь своїми футболістами", – пісдумував Фернандес.