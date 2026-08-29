Ми повністю контролювали гру: Фернандес – про нічию з Лівим Берегом в УПЛ
Головний тренер львівських Карпат Франсіско Фернандес залишився незадоволеним результатом поєдинку з Лівим Берегом (1:1) у межах 4 туру Української Прем'єр-ліги.
Його слова передає пресслужба клубу.
Іспанський фахівець вважає, що його підопічні повністю контролювали гру та повинні були здобути перемогу.
"Підсумок сьогоднішнього поєдинку простий – ми маємо відчуття, що втратили два очки. Це була гра, яку ми повністю контролювали та мали можливості забити голи. Суперник забив гол у складному, спонтанному епізоді.
Після пропущеного гола ми почали нервувати і вже перестали грати так, як повинні були. Однак я вдячний футболістам за ті фізичні зусилля, яких вони доклали. Від вчорашнього дня лунало чимало повітряних тривог, але я радий за команду та пишаюсь своїми футболістами", – пісдумував Фернандес.
Попри втрату очок, Карпати стали одноосібним лідером УПЛ, оскільки в іншому матчі суботнього ігрового дня Шахтар програв Поліссю з рахунком 0:2. Саме ці дві команди є найближчими переслідувачами львів'ян у турнірній таблиці: у них по 9 очок, у Карпат – 10.