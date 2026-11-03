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Він свого часу розкрив Мудрика для Шахтаря: Срна – возз'єднання з Де Дзербі у Тоттенгемі

Софія Кулай — 3 листопада 2026, 12:21
Він свого часу розкрив Мудрика для Шахтаря: Срна – возз'єднання з Де Дзербі у Тоттенгемі
Дарійо Срна
ФК Шахтар Донецьк

Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна назвав причину, чому він був радий переходу Михайла Мудрика до англійського Тоттенгема.

На цю тему він висловився в інтерв'ю TalkSPORT.

"Я радий із двох причин. По-перше, Мудрик виграв справу щодо допінгу, адже він чудова людина і професіонал. По-друге, я дуже радий за Роберто. Саме він свого часу розкрив Мудрика для Шахтаря і довіряв йому з першого дня.

Роберто – чудовий тренер. Звичайно, у нього поки що було не так багато часу для роботи з командою. Його філософія відрізняється від підходів інших тренерів – вона чудова, і він досягне результатів. Очікую, що цього року Роберто виведе Тоттенгем до єврокубків", – сказав Срна.

Зазначимо, що Мудрик перейшов із лондонського Челсі на правах оренди до закінчення сезону-2026/27. В угоді є пункт про можливість викупу за 75 мільйонів фунтів.

Українець встиг дебютувати за Тоттенгем, вийшовши на заміну в матчі проти Ноттінгема. Після цього він отримав травму на тренуванні та повинен повернутися після завершення міжнародної паузи, яка відбудеться у листопаді.

Нагадаємо, що Михайло вже виступав під керівництвом Роберто Де Дзербі у Шахтарі. Італієць очолював "гірників" із липня 2021-го до липня 2022-го (30 ігор).

Раніше колишній футболіст Тоттенгема Денні Мерфі розповів, що перехід Мудрика є підсиленням саме під стиль Де Дзербі.

Додамо, що "шпори" з 12 балами посідає 9-те місце у турнірній таблиці АПЛ-2026/27. До міжнародної перерви команда італійського фахівця зіграє виїзну гру проти Лідс (7 листопада о 14:30 за київським часом). 

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