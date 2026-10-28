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Срна: Перепрошуємо перед Динамо за епізод з Аліссоном

Денис Шаховець, Станіслав Лисак — 28 жовтня 2026, 01:15
Срна: Перепрошуємо перед Динамо за епізод з Аліссоном
Дарійо Срна
ФК Шахтар Донецьк

Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна висловився про розгромну перемогу над київським Динамо (3:0) в матчі 1/8 фіналу Кубку України.

Слова Аліссона наводить "Чемпіон".

"Динамо завжди залишається Динамо. Ми повинні поважати історію цього клубу, команду та її гравців. Можна сказати, що червона картка зіграла нам на користь, але ми дотиснули суперника та забили свої м'ячі. Аліссону потрібно поважати себе та суперників. Ми перепрошуємо перед футболістами Динамо за цей епізод. Думаю, він просто хотів проявити себе", – сказав Срна.

Нагадаємо, що Аліссон забив третій гол у цьому протистоянні, після чого занадто емоційно відсвяткував своє взяття воріт.

У футболі не кожен матч завершується перемогою, але справжня підтримка не залежить від цифр на табло. Попереду на Динамо чекають нові можливості проявити свій характер. GGBET, титульний спонсор клубу, залишається поруч із "біло-синіми" та вірить у їхні майбутні перемоги. Рухаємося вперед разом — все буде GG!

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