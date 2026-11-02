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Срна: Не відчуваю жодної поваги до ФІФА та Інфантіно

Володимир Максименко — 2 листопада 2026, 17:30
Срна: Не відчуваю жодної поваги до ФІФА та Інфантіно
Дарійо Срна
ФК Шахтар

Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна висловився про президента ФІФА Джанні Інфантіно та порівняв його з очільником УЄФА Александером Чеферіним.

Слова функціонера передає Talksport.

Хорват заявив, що УЄФА займається захистом футболу та клубів, а ФІФА – бізнесом, тому йому складно поважати федерацію і її очільника.

"Це дві різні людини. Чеферін любить футбол, він захищає клуби. ФІФА – це бізнес, ми це вже побачили на чемпіонаті світу.
На жаль, вони не захистили жоден український клуб за час війни. Вони мають захищати інтереси футболістів та команд, але не зробили для цього взагалі нічого. Можу лише запросити пана Інфантіно в Україну – можливо, він після цього змінить свої погляди. А до того я не відчуваю ані до нього, ані до ФІФА жодної поваги", – сказав Срна.

Нагадаємо, що Росію відсторонили від міжнародних футбольних змагань після початку повномасштабного вторгнення. Президент ФІФА Джанні Інфантіно неодноразово заявляв про готовність пом'якшити санкції.

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Зокрема, росіян уже допустили до новоствореного турніру – юнацького чемпіонату світу U-15.

Напередодні стало відомо, що президент ФІФА отримав незадекларовані 1,5 мільйона євро від компанії-організатора ЧС-2026.

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