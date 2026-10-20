Ми хочемо грати у футбол проти будь-якого суперника: Срна – про матч Шахтаря з Інтером у ЛЧ

Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна розповів, чого варто очікувати від "гірників" у матчі третього туру Ліги чемпіонів проти Інтера.

Про це повідомляє Calciomercato.

"У нас молода команда, і ми хочемо грати у футбол проти будь-якого суперника. Це наша мета. Ми дуже добре розпочали турнір, зігравши внічию з ПСВ та здобувши перемогу над АЕК, але тепер повинні поважати кожного суперника, адже це Ліга чемпіонів. Інтер – фаворит цього матчу.

Він грає вдома, перед заповненими трибунами, і має досвідчений колектив. Це одна з найкращих команд Італії. Для нас протистояння з Інтером в Італії, на переповненому стадіоні, стане надзвичайно цінним досвідом. Ми дуже раді, що матимемо можливість зіграти цей поєдинок", – сказав Срна.