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Ми хочемо грати у футбол проти будь-якого суперника: Срна – про матч Шахтаря з Інтером у ЛЧ

Денис Іваненко — 20 жовтня 2026, 14:27
Ми хочемо грати у футбол проти будь-якого суперника: Срна – про матч Шахтаря з Інтером у ЛЧ
Дарійо Срна
ФК Шахтар

Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна розповів, чого варто очікувати від "гірників" у матчі третього туру Ліги чемпіонів проти Інтера.

Про це повідомляє Calciomercato.

"У нас молода команда, і ми хочемо грати у футбол проти будь-якого суперника. Це наша мета. Ми дуже добре розпочали турнір, зігравши внічию з ПСВ та здобувши перемогу над АЕК, але тепер повинні поважати кожного суперника, адже це Ліга чемпіонів. Інтер – фаворит цього матчу.

Він грає вдома, перед заповненими трибунами, і має досвідчений колектив. Це одна з найкращих команд Італії. Для нас протистояння з Інтером в Італії, на переповненому стадіоні, стане надзвичайно цінним досвідом. Ми дуже раді, що матимемо можливість зіграти цей поєдинок", – сказав Срна.

Зазначимо, що матч Інтер – Шахтар відбудеться 21 жовтня в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Текстова трансляція протистояння буде доступна за посиланням. Напередодні очікуваннями від цієї гри поділився легенда "гірників" Олександр Кучер.

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