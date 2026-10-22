Заслужили мінімум нічию: Срна – про матч Шахтаря з Інтером у Лізі чемпіонів

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна відреагував на поразку від Інтера (0:1) у матчі третього туру Ліги чемпіонів.

Емоціями він поділився в коментарі для Tribuna.com.

"Дуже шкода, що програли. Можемо пишатися нашою командою. Не тільки ми, але вся Україна. Ми сьогодні показали футбол, хотіли забити. Грати при 70 тисячах людей з Інтером дуже добре. Я вітаю нашу команду, тренерський штаб. Я впевнений, що ми на правильному шляху, у нас все попереду", – сказав Срна.

Фахівець також оцінив справедливість підсумкового результату:

"Я думаю, що ми заслужили мінімум нічию, але це футбол. Рухаємося далі. Їдемо в Україну та готуємося на Спортинг. Всі дуже розчаровані. Грати так добре та програти проти Інтера, який грає вдесятьох – неприємно. Але це все футбол. Вони чекали на свою контратаку, забили гол. Нам не пощастило – два моменти в Невертона, удар Матвієнка головою. Не пощастило сьогодні, але це футбол. Рухаємося далі".

Зазначимо, що наставник донеччан Арда Туран також вважає, що його підопічні заслуговували на кращий результат. Він переконаний, що цей досвід буде корисний для розвитку молодих гравців.

Шахтар після трьох турів має у своєму активі чотири залікові бали. Наразі "гірники" посідають 17-те місце в турнірній таблиці.

Наступним суперником донецького клубу в Лізі чемпіонів стане Спортинг. Гра відбудеться 3 листопада та розпочнеться о 19:45 за київським часом.