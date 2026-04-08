Назавжди залишитеся в наших серцях: Срна емоційно відреагував на смерть Луческу

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна висловився про смерть колишнього тренера "гірників" Мірчі Луческу.

Про це він розповів в Інстаграм.

Хорватський фахівець пригадав досягнення Містера, зазначивши, що завжди буде вдячний Луческу за це.

"Дорогий Містере, ми провели разом у Шахтарі дванадцять незабутніх років – років, сповнених перемог, емоцій та спогадів. Ми здобули понад 20 трофеїв, серед яких найважливіший – Кубок УЄФА. Ви були не лише великим тренером, а й справді особливою людиною. Ви дали так багато – мені та команді. Ми завжди будемо вдячні за це. Ви назавжди залишитеся в наших серцях. Мої найщиріші співчуття вашій родині. Спочивайте з миром, Містере" – написав Срна.

Нагадаємо, 7 квітня, Мірча Луческу пішов з життя у віці 80 років. 3 квітня Луческу переніс інфаркт, коли готувався до виписки з лікарні. Несподівано його стан погіршився, і 5 квітня тренера ввели в стан штучної коми.

За останніми даними медиків, у Луческу діагностували серйозні серцево-судинні захворювання. Його стан оцінювали як критичний. Усі намагання врятувати життя видатного тренера виявилися марними.

У Румунії футбольні матчі розпочнуться з хвилини мовчання в пам'ять про Луческу. Спортивний світ масштабно відреагував на смерть 80-річного румунського фахівця.

Також на знак вшанування пам'яті Мірчі Луческу перед всіма єврокубковими матчами буде оголошено хвилину мовчання.