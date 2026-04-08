Історія дня. "Містер намагався всунути мені в руку грошову купюру". Якою людиною був Мірча Луческу

Мірча Луческу пішов у засвіти 7 квітня 2026 року. Легендарний румунський тренер залишив величезний слід в історії українського футболу. "Чемпіон" пригадує історії, які демонструють людські якості Луческу.

Донецький Шахтар Мірча очолив у травні 2004 року і тренував до травня 2016-го. Цікаві історії про Луческу в розмові з Максимом Розенко в 2012 році пригадував массажист Шахтаря Володимир Ткаченко, який безперервно пропрацював на цій посаді 55 років (1963-2018).

"В 2004 році після першого масажу Містер намагався всунути мені в руку грошову купюру. Я різко відсмикнув її. Тренер все зрозумів і більше до цього не повертався. Протягом багатьох років регулярно робив йому масаж, парив його в лазні", – розповідав Ткаченко.

Массажист Шахтаря часто зустрічав Мірчу классичним патріотичним румунським вітанням "Trăiască România Mare!" (Хай живе Велика Румунія!). І це дуже подобалось Луческу, він завжди починав посміхатися.

Коли в сезоні-2008/09 Шахтар виграв останній в історії Кубок УЄФА, Мірча всій команді подарував стильний і дорогий годинник.

"Всій команді – це включаючи і обслуговоючий персонал, тобто я теж отримав пам'ятний годинник" – уточнював сліпий масажист "гірників" .

В той ще час у Шахтарі Мірча тримав високу командну дисципліну. Спілкуватися із тренером на підвищених тонах ніхто з футболістів собі не дозволяв. Або майже ніхто.

"Пам'ятаю тільки один такий випадок, який трапився з Брандао (бразильський нападник виступав за Шахтар у 2002-2009 роках – прим. "Чемпіона" ) Це відбулося у перерві матчу. Після цього Брандао кілька місяців провів у "дублі" команди. Авторитет у Містера був величезний" – підсумовував Володимир Ткаченко.

Мірча Луческу помер 7 квітня 2026 року. Йому було 80 років. Містер безперервно тренував Шахтар 12 років (2004 - 2016).

Володимир Ткаченко помер 7 червня 2021 року. Йому було 78 років. Ткаченко безперервно відпрацював масажистом Шахтаря 55 (!) років (1963 – 2018).

Максим Розенко, Чемпіон