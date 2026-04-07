Реакція футбольного світу на смерть Мірчи Луческу

Сьогодні, 7 березня 2026 року, у наслідку проблем із серцем загинув Мірча Луческу. Футбольна спільнота України та світу висловлює свої співчуття щодо смерті румунського тренера.

Донецький Шахтар, який Мірча очолював З 2004 по 2016 рік:

Київське Динамо, яке "Містер" очолював з 2020 по 2023 рік:

Колишній півзахисник та капітан "гірників" Тарас Степаненко:

Колишній капітан Динамо, який провів під керівництвом Луческу близько 98 матчів, Сергій Сидорчук:

Центральний нападник Жирони Владислав Ванат:

Ексзахисник Шахтаря Ярослав Ракицький:

Вінгер Динамо Владислав Кабаєв:

Футбольний клуб італійської Серії А Дженоа:

"Футбольний клуб Дженоа висловлює найщиріші співчуття та підтримку родині у зв’язку зі смертю Мірчі Луческу, легенди світового футболу та прихильника найвищих спортивних і людських ідеалів".

20-разовий чемпіон Італії та клуб Серії А Інтер:

FC Internazionale Milano and the entire Inter family mourn the passing of Mircea Lucescu and extend heartfelt condolences to his loved ones.



➡️ https://t.co/8eyIIad1iE — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) April 7, 2026

ФК Інтернаціонале (Мілан) та вся родина Інтера сумують у зв’язку зі смертю Мірчі Луческу та висловлюють щирі співчуття його рідним і близьким.

Нагадаємо, що Мірча Луческу більшість ігрової кар'єри провів у Динамо Бухарест, де грав на позиції нападника. У складі збірної Румунії зіграв 70 матчів та забив 9 голів.

Тренерську діяльність Луческу розпочав у 1978 році, коли очолив Корвінул у статусі граючого тренера. На посаді головного тренера робив чемпіонами румунські клуби Динамо і Рапід, турецькі Галатасарай і Бешикташ.

З Шахтарем Луческу 8 разів виграв чемпіонат України та здобув перемогу в Кубку УЄФА 2008/09. З київським Динамо виборов один чемпіонський титул.

Останнім місцем роботи Луческу була збірна Румунії. У півфінальному матчі плейоф відбору на ЧС-2026 "триколірні" програли Туреччині (0:1). Ця поразка стала однією з причин погіршення здоров'я Містера.