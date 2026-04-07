Реакція футбольного світу на смерть Мірчи Луческу
Сьогодні, 7 березня 2026 року, у наслідку проблем із серцем загинув Мірча Луческу. Футбольна спільнота України та світу висловлює свої співчуття щодо смерті румунського тренера.
Донецький Шахтар, який Мірча очолював З 2004 по 2016 рік:
Київське Динамо, яке "Містер" очолював з 2020 по 2023 рік:
Колишній півзахисник та капітан "гірників" Тарас Степаненко:
Колишній капітан Динамо, який провів під керівництвом Луческу близько 98 матчів, Сергій Сидорчук:
Центральний нападник Жирони Владислав Ванат:
Ексзахисник Шахтаря Ярослав Ракицький:
Вінгер Динамо Владислав Кабаєв:
Футбольний клуб італійської Серії А Дженоа:
"Футбольний клуб Дженоа висловлює найщиріші співчуття та підтримку родині у зв’язку зі смертю Мірчі Луческу, легенди світового футболу та прихильника найвищих спортивних і людських ідеалів".
20-разовий чемпіон Італії та клуб Серії А Інтер:
ФК Інтернаціонале (Мілан) та вся родина Інтера сумують у зв’язку зі смертю Мірчі Луческу та висловлюють щирі співчуття його рідним і близьким.
Нагадаємо, що Мірча Луческу більшість ігрової кар'єри провів у Динамо Бухарест, де грав на позиції нападника. У складі збірної Румунії зіграв 70 матчів та забив 9 голів.
Тренерську діяльність Луческу розпочав у 1978 році, коли очолив Корвінул у статусі граючого тренера. На посаді головного тренера робив чемпіонами румунські клуби Динамо і Рапід, турецькі Галатасарай і Бешикташ.
З Шахтарем Луческу 8 разів виграв чемпіонат України та здобув перемогу в Кубку УЄФА 2008/09. З київським Динамо виборов один чемпіонський титул.
Останнім місцем роботи Луческу була збірна Румунії. У півфінальному матчі плейоф відбору на ЧС-2026 "триколірні" програли Туреччині (0:1). Ця поразка стала однією з причин погіршення здоров'я Містера.