Федерація футболу Румунії анонсувала хвилину мовчання в пам'ять про Мірчу Луческу

Федерація футболу Румунії проведе хвилину мовчання в пам'ять про Мірчу Луческу перед матчами наступного туру у всіх внутрішніх футбольних турнірах.

Про це повідомляється на сайті організації.

Вшанування відбудеться перед поєдинками чоловічих Суперліги, Ліги 2 та Ліги 3, а також перед іграми жіночих змагань серед дорослих команд.

Нагадаємо, тренер пішов із життя, 7 квітня, у віці 80 років у лікарні Бухареста унаслідок проблем із серцем.

Співчуття з приводу смерті висловили колишні клуби фахівця, серед яких УАФ, Шахтар, Динамо, Дженоа, Інтер, а також низка гравців.

Протягом кар'єри Луческу здобув перемогу в Кубку УЄФА та виграв вісім чемпіонатів України із Шахтарем, здобув одне чемпіонство із київським Динамо, а також здобував внутрішні першості з румунськими Динамо і Рапідом та турецькими Галатасараєм і Бешикташем.

Останнім місцем роботи тренера була збірна Румунії, яку він залишив 2 квітня.