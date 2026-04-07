Федерація футболу Румунії анонсувала хвилину мовчання в пам'ять про Мірчу Луческу
Федерація футболу Румунії проведе хвилину мовчання в пам'ять про Мірчу Луческу перед матчами наступного туру у всіх внутрішніх футбольних турнірах.
Про це повідомляється на сайті організації.
Вшанування відбудеться перед поєдинками чоловічих Суперліги, Ліги 2 та Ліги 3, а також перед іграми жіночих змагань серед дорослих команд.
Нагадаємо, тренер пішов із життя, 7 квітня, у віці 80 років у лікарні Бухареста унаслідок проблем із серцем.
Співчуття з приводу смерті висловили колишні клуби фахівця, серед яких УАФ, Шахтар, Динамо, Дженоа, Інтер, а також низка гравців.
Протягом кар'єри Луческу здобув перемогу в Кубку УЄФА та виграв вісім чемпіонатів України із Шахтарем, здобув одне чемпіонство із київським Динамо, а також здобував внутрішні першості з румунськими Динамо і Рапідом та турецькими Галатасараєм і Бешикташем.
Останнім місцем роботи тренера була збірна Румунії, яку він залишив 2 квітня.