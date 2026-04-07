Стан Луческу критичний: у тренера діагностували важкі захворювання

Університетська лікарня екстреної допомоги Бухареста надала актуальну інформацію про стан Мірчі Луческу, назвавши його критичним.

Про це повідомляє GSP.

80-річний тренер 7 квітня пройшов комплексне комп'ютерне обстеження, яке виявило серйозні захворювання.

"Під час КТ виявлено численні ознаки ішемічних церебральних інсультів та тромбоемболії легеневої артерії. Пацієнт залишатиметься під суворим наглядом мультидисциплінарної команди SUUB", – йдеться у заяві.

Зазначимо, що легенева емболія – небезпечний стан, який виникає, коли тромб потрапляє до легеневих артерій і блокує кровотік. У результаті легені не отримують достатньо кисню, що становить пряму загрозу для життя. За інформацією джерела, у випадку Луческу також фіксуються так звані "спалахи", що свідчить про особливо складний перебіг.

Окрім цього, лікарі звертають увагу на ризик ішемічного інсульту – критичного стану, при якому тромб перекриває судини головного мозку, порушуючи його живлення киснем. У подібних ситуаціях вирішальними є перші години після ураження, коли необхідно оперативно надати медичну допомогу.

Нагадаємо, що 3 квітня Мірча Луческу переніс інфаркт та готувався до виписки з лікарні. Несподівано його стан погіршився, і тренера ввели в стан штучної коми. Колишній тренер Шахтаря та Динамо продовжує перебувати в палаті інтенсивної терапії під наглядом медиків.