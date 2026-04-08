Усі матчі єврокубків цього тижня розпочнуться з хвилини мовчання в пам'ять про Луческу

На знак вшанування пам'яті Мірчі Луческу перед всіма єврокубковими матчами буде оголошено хвилину мовчання.

Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Це стосуватиметься усіх наступних ма Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій, які пройдуть цього тижня.

Нагадаємо, 7 квітня, Мірча Луческу пішов з життя у віці 80 років. 3 квітня Луческу переніс інфаркт, коли готувався до виписки з лікарні. Несподівано його стан погіршився, і 5 квітня тренера ввели в стан штучної коми.

За останніми даними медиків, у Луческу діагностували серйозні серцево-судинні захворювання. Його стан оцінювали як критичний. Усі намагання врятувати життя видатного тренера виявилися марними.

У Румунії футбольні матчі розпочнуться з хвилини мовчання в пам'ять про Луческу. Спортивний світ масштабно відреагував на смерть 80-річного румунського фахівця.