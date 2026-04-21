Срна назвав найнебезпечніших гравців Крістал Пелес

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна оцінив протистояння з Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій.

Про це функціонер розповів у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

"Півфінал Ліги конференцій це перемога та прохід за всю Україну. Ми дуже багато підтримки отримуємо, і в Алкмарі ви самі бачили, скільки українців було. Ми б'ємося, по-перше, за свій клуб, за нас, за український чемпіонат та за українських уболівальників. Сподіваюся, всім приємно, що ми вийшли до півфіналу.

Буде важко, але ми йдемо, щоб виграти у Крістал Пелес – це точно, ми інакше не вміємо. Зараз Зоря, Кудрівка – потім думатимемо про Крістал Пелес", – сказав він.