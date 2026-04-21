Срна назвав найнебезпечніших гравців Крістал Пелес
Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна оцінив протистояння з Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій.
Про це функціонер розповів у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.
"Півфінал Ліги конференцій це перемога та прохід за всю Україну. Ми дуже багато підтримки отримуємо, і в Алкмарі ви самі бачили, скільки українців було. Ми б'ємося, по-перше, за свій клуб, за нас, за український чемпіонат та за українських уболівальників. Сподіваюся, всім приємно, що ми вийшли до півфіналу.
Буде важко, але ми йдемо, щоб виграти у Крістал Пелес – це точно, ми інакше не вміємо. Зараз Зоря, Кудрівка – потім думатимемо про Крістал Пелес", – сказав він.
Також Срна виділив силу англійського колективу та назвав найнебезпечніших гравців.
"Сильна команда. Два нападники дуже сильні – №7 та 14 (Ісмаїл Сарр та Жан-Філіп Матета). Сильна команда, але я сьогодні не говорив би про Крістал Пелес", – зазначив Срна.
Матчі ЛК відбудуться 30 квітня та 7 травня.
Раніше тренер Крістал Пелес висловився про майбутню дуель із Шахтарем. Він заявив, що трішки вже стежив за виступами "гірників".