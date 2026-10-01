Прем’єр-міністр Великої Британії: Я би дуже переживав, якби ми втратили власників Манчестер Сіті

Прем'єр-міністр Великої Британії Едрю Бернем сподівається, що через нинішнє розслідування щодо фінансових махінацій Манчестер Сіті власники клубу з Близького Сходу не відмовляться від інвестицій у клуб.

Слова політика наводить ВВС.

"Я би дуже переживав, якби ми їх втратили. Вони відіграли величезну роль у розбудові сучасного Манчестера і, звісно, у перетворенні Манчестер Сіті на ту глобальну силу, якою він є сьогодні. Я справді вдячний City Football Group та власникам клубу за кошти, які вони вклали не лише в стадіон Етіхад та прилеглий до нього комплекс, а й у саме місто", – заявив Бернем, який до червня 2026 року протягом 9 років був мером Манчестера.

Нагадаємо, раніше незалежна комісія визнала Манчестер Сіті винним у порушенні фінансових правил АПЛ. Клуб заперечує звинувачення та має намір подати апеляцію.

Раніше міністерка освіти Великої Британії Люсі Пауелл, яка вболіває за Манчестер Сіті, назвала лайном вболівальників Манчестер Юнайтед, які зловтішалися тим, що "містяни" можуть отримати сувору дискваліфікацію від АПЛ.