Невдовзі ви все побачите: Срна – про майбутні трансфери Шахтаря
Дарійо Срна
ФК Шахтар Донецьк
Шахтар активно працює над підсиленням складу в зимове трансферне вікно.
Про це у коментарі клубній пресслужбі повідомив спортивний директор "гірників" Дарійо Срна.
"Так, активно працюємо над підсиленням. Сподіваюся, у нас вийде і невдовзі ви все побачите", – сказав Срна.
Водночас раніше Срна заявляв, що Шахтар не планує купувати опорного півзахисника на заміну Тарасу Степаненку, який напередодні покинув донецький клуб. Також клубну прописку змінили Олександр Зубков , Данило Сікан, Кевін Келсі.
Також стало відомо, що донецький клуб домовився про трансфер 18-річного бразильського нападника Флуміненсе Кауа Еліаса.