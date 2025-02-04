Невдовзі ви все побачите: Срна – про майбутні трансфери Шахтаря

Шахтар активно працює над підсиленням складу в зимове трансферне вікно.

Про це у коментарі клубній пресслужбі повідомив спортивний директор "гірників" Дарійо Срна.

"Так, активно працюємо над підсиленням. Сподіваюся, у нас вийде і невдовзі ви все побачите", – сказав Срна.

Водночас раніше Срна заявляв, що Шахтар не планує купувати опорного півзахисника на заміну Тарасу Степаненку, який напередодні покинув донецький клуб. Також клубну прописку змінили Олександр Зубков , Данило Сікан, Кевін Келсі.

Також стало відомо, що донецький клуб домовився про трансфер 18-річного бразильського нападника Флуміненсе Кауа Еліаса.