Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Невдовзі ви все побачите: Срна – про майбутні трансфери Шахтаря

Олексій Мурзак — 4 лютого 2025, 15:42
Невдовзі ви все побачите: Срна – про майбутні трансфери Шахтаря
Дарійо Срна
ФК Шахтар Донецьк

Шахтар активно працює над підсиленням складу в зимове трансферне вікно.

Про це у коментарі клубній пресслужбі повідомив спортивний директор "гірників" Дарійо Срна.

"Так, активно працюємо над підсиленням. Сподіваюся, у нас вийде і невдовзі ви все побачите", – сказав Срна.

Водночас раніше Срна заявляв, що Шахтар не планує купувати опорного півзахисника на заміну Тарасу Степаненку, який напередодні покинув донецький клуб. Також клубну прописку змінили Олександр Зубков , Данило Сікан, Кевін Келсі.

Також стало відомо, що донецький клуб домовився про трансфер 18-річного бразильського нападника Флуміненсе Кауа Еліаса.

Олександр Зубков Футбольні трансфери Дарійо Срна Шахтар Донецьк

Дарійо Срна

Срна сказав, чи купуватиме Шахтар когось на заміну Степаненку
Ніхто не може нас списувати з рахунків: Срна оцінив шанси Шахтаря перемогти Баварію
Вони не принесли нічого хорошого в український футбол: Срна розкритикував ФІФА
"Браво, Федерація" та "Де Динамо": топцитати протистояння Динамо – Шахтар
Мілевський назвав найскладнішого суперника в УПЛ

Останні новини