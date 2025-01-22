Гравець Шахтаря перейшов у клуб МЛС

Донецький Шахтар оголосив про перехід венесуельського нападника Кевіна Келсі у Портленд Тімберс.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Однак за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, за перехід гравця український клуб отримає 6 млн доларів. Трансфер Келсі стане третім найдорожчим підписанням американського клубу.

Нападником також цікавилась італійська Парма, проте її пропозиція не влаштувала керівництво "гірників".

Нагадаємо, Келсі приєднався до "гірників" 31 грудня 2023 року, перейшовши з уругвайського Бостона Рівер. Минулий рік 20-річний гравець провів у складі Цинциннаті. За цю команду в МЛС Келсі провів 23 гри й забив 6 голів.

Раніше повідомлялося, що Данило Сікан завершує перехід у турецький Трабзонспор.