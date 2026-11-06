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Зубков вибув на тривалий термін – грецькі ЗМІ

Олег Дідух — 6 листопада 2026, 14:02
Зубков вибув на тривалий термін – грецькі ЗМІ
Олександр Зубков
УАФ

Вінгер АЕКа та збірної України Олександр Зубков пропустить близько двох місяців через травму.

Про це повідомляє Sport24.gr.

Зубков отримав травму під час матчу 4 туру Ліги чемпіонів проти Реала (поразка 2:3). Після цього його виключили з заявки збірної України на листопадові матчі Ліги націй.

Як виявилося, у Зубкова стресовий перелом великогомілкової кістки. За прогнозами лікарів, відновлення займе 6-8 тижнів.

Зубков перейшов у АЕК із Трабзонспора влітку поточного року за 4 мільйони євро. У поточному сезоні на його рахунку 2 голи та 1 асист у 14 матчах у всіх турнірах.

Нагадаємо, до збірної України замість Зубкова були довикликані півзахисник Динамо Київ Микола Шапаренко та форвард Жирони Владислав Ванат.

АЕК Олександр Зубков травма

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