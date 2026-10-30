Зваблива дружина українського футболіста поділилася гарячою фотосесією з Венеції

Ганна Зубкова, дружина українського футболіста грецького АЕКа Олександра Зубкова, потішила підписників новою ефектною фотосесією.

Цього разу вона обрала звабливий образ, який точно не залишився без уваги шанувальників.

Читайте також : Фото Найсексуальніша волейболістка світу запалила мережу гарячими фото з Багам: похизувалася фігурою в купальнику

На опублікованих кадрах Ганна позує у червоній обтислій сукні, що підкреслює її фігуру та додає образу особливої елегантності. Фотосесія відбулася у мальовничій Венеції, яка стала атмосферним тлом для нової добірки світлин.

Яскравий колір вбрання, витончений силует і романтична атмосфера італійського міста зробили фотосесію особливо ефектною.

Нагадаємо, Олекснадр Зубков перебрався до Греції на початку червня 2026-го, перебравшись із турецького Трабзонспора, уклавши контракт до літа 2030 року, а фінансові деталі угоди не розголошувалися.

Раніше повідомлялося, що Ганна похизувалася гарячими фото з примірочної.