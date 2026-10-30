Зваблива дружина українського футболіста поділилася гарячою фотосесією з Венеції
Ганна Зубкова, дружина українського футболіста грецького АЕКа Олександра Зубкова, потішила підписників новою ефектною фотосесією.
Цього разу вона обрала звабливий образ, який точно не залишився без уваги шанувальників.
На опублікованих кадрах Ганна позує у червоній обтислій сукні, що підкреслює її фігуру та додає образу особливої елегантності. Фотосесія відбулася у мальовничій Венеції, яка стала атмосферним тлом для нової добірки світлин.
Яскравий колір вбрання, витончений силует і романтична атмосфера італійського міста зробили фотосесію особливо ефектною.
Нагадаємо, Олекснадр Зубков перебрався до Греції на початку червня 2026-го, перебравшись із турецького Трабзонспора, уклавши контракт до літа 2030 року, а фінансові деталі угоди не розголошувалися.
Раніше повідомлялося, що Ганна похизувалася гарячими фото з примірочної.