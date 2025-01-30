Срна сказав, чи купуватиме Шахтар когось на заміну Степаненку

Шахтар не планує купувати опорного півзахисника на заміну Тарасу Степаненку, який напередодні покинув донецький клуб.

Про це у коментарі пресслужбі "гірників" заявив спортивний директор команди Дарійо Срна, який також назвав футболістів, що закриють позицію опорника.

"Ні, не плануємо нікого купувати. На позиції опорного півзахисника є Дмитро Криськів, Марлон та Єгор Назарина, і наразі ми задоволені цим вибором", – коротко відповів Срна.

Вважається, що наступним етапом у кар'єрі 35-річного українця стане турецький Еюпспор, з яким хавбек підпише угоду на 1,5 роки.

Тарас Степаненко приєднався до Шахтаря вліту 2010 року, перейшовши із запорізького Металурга. У складі "помаранчево-чорних" футболіст провів 439 матчів, у яких він відзначився 30 голами та 25 асистами.

Разом із "гірниками" Степаненко 10 разів ставав чемпіоном України, 7 разів вигравав Кубок України та 8 разів був володарем Суперкубку України.