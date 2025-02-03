Шахтар домовився про один з найдорожчих трансферів в історії клубу – ЗМІ
Кауа Еліас
Донецький Шахтар домовився про трансфер 18-річного бразильського нападника Флуміненсе Кауа Еліаса.
Про це повідомляє видання AS.
За значається, що гравець обійдеться українському клубу в 17 мільйонів євро + 3 мільйони бонусами. Також в угоді передбачено 10% від майбутнього перепродажу гравця. Він підпише контракт до 2030 року.
Це означає, що Еліас стане одним з найдорожчих гравців в історії Шахтаря.
Топ найдорожчих покупки Шахтаря
- Бернард (25 млн євро)
- Педріньо (18 млн євро)
- Тайсон (15,24 млн євро)
18-річний футболіст вважається ледь не головним талантом клубу. Зараз портал Transfermarkt оцінює форварда в 9 млн євро.
Нагадаємо, раніше Шахтар цікавився молодим вінгером Вест Гема Луїсом Гільєрме. "Гірники" вирішили відмовитися від його придбання, оскільки на заваді стала позиція гравця.