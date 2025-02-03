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Шахтар домовився про один з найдорожчих трансферів в історії клубу – ЗМІ

Микола Дендак — 3 лютого 2025, 12:35
Шахтар домовився про один з найдорожчих трансферів в історії клубу – ЗМІ
Кауа Еліас
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Донецький Шахтар домовився про трансфер 18-річного бразильського нападника Флуміненсе Кауа Еліаса.

Про це повідомляє видання AS.

За значається, що гравець обійдеться українському клубу в 17 мільйонів євро + 3 мільйони бонусами. Також в угоді передбачено 10% від майбутнього перепродажу гравця. Він підпише контракт до 2030 року.

Це означає, що Еліас стане одним з найдорожчих гравців в історії Шахтаря.

Топ найдорожчих покупки Шахтаря

  1. Бернард (25 млн євро)
  2. Педріньо (18 млн євро)
  3. Тайсон (15,24 млн євро)

18-річний футболіст вважається ледь не головним талантом клубу. Зараз портал Transfermarkt оцінює форварда в 9 млн євро.

Нагадаємо, раніше Шахтар цікавився молодим вінгером Вест Гема Луїсом Гільєрме. "Гірники" вирішили відмовитися від його придбання, оскільки на заваді стала позиція гравця.

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