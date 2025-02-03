Шахтар домовився про один з найдорожчих трансферів в історії клубу – ЗМІ

Донецький Шахтар домовився про трансфер 18-річного бразильського нападника Флуміненсе Кауа Еліаса.

Про це повідомляє видання AS.

За значається, що гравець обійдеться українському клубу в 17 мільйонів євро + 3 мільйони бонусами. Також в угоді передбачено 10% від майбутнього перепродажу гравця. Він підпише контракт до 2030 року.

Це означає, що Еліас стане одним з найдорожчих гравців в історії Шахтаря.

Топ найдорожчих покупки Шахтаря

Бернард (25 млн євро) Педріньо (18 млн євро) Тайсон (15,24 млн євро)

18-річний футболіст вважається ледь не головним талантом клубу. Зараз портал Transfermarkt оцінює форварда в 9 млн євро.

Нагадаємо, раніше Шахтар цікавився молодим вінгером Вест Гема Луїсом Гільєрме. "Гірники" вирішили відмовитися від його придбання, оскільки на заваді стала позиція гравця.