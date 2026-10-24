Зубков забив перший гол за АЕК у чемпіонаті Греції

Український вінгер Олександр Зубков відзначився у матчі 8-го туру чемпіонату Греції проти Панетолікоса, у якому АЕК розгромив суперника з рахунком 5:0.

Зубков забив на 90+2-й хвилині: отримав м'яч за межами штрафного майданчика й потужним ударом встановив остаточний рахунок. Це його перший гол за АЕК у чемпіонаті Греції.

Господарі вирішили долю зустрічі ще до перерви: забили Мукуді, Коїта та Зіні. На 56-й хвилині Варга реалізував пенальті, а наприкінці гри Зубков довершив розгром.

АЕК набрав 14 очок. Команда наразі посідає 4-те місце у турнірній таблиці.

Чемпіонат Греції

8-й тур, 24 жовтня

АЕК – Панетолікос 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 4 Мукуді, 2:0 – 23 Коїта, 3:0 – 38 Зіні, 4:0 – 56 Варга, 5:0 – 90+2 Зубков

Раніше Зубков забив гол та віддав асист у матчі Кубку Греції.