Зубков став гравцем Трабзонспора
Олександр Зубков
ФК Трабзонспор
Вінгер донецького Шахтаря Олександр Зубков завершив перехід у турецький Трабзонспор.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Досягнуто домовленості з Шахтарем та самим футболістом про остаточний перехід Олександра Зубкова до нашого клубу", – йдеться в повідомленні.
Фінансові деталі угоди не розголошуються. Гравець буде виступати під 22-м номером.
Зазначимо, що переговори між клубами тривали останні тижні. За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 6,5 млн євро.
Цього сезону вінгер зіграв 21 матч у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав шість асистів.
Нагадаємо, напередодні турецький клуб підписав нападника Шахтаря Данила Сікана, який у своєму дебютному матчі за клуб отримав травму. Також за Трабзонспор вже виступає колишній захисник Зорі Арсен Батагов.