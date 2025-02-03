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Зубков став гравцем Трабзонспора

Олександр Булава — 3 лютого 2025, 17:10
Олександр Зубков завершив перехід у Трабзонспор
Олександр Зубков
ФК Трабзонспор

Вінгер донецького Шахтаря Олександр Зубков завершив перехід у турецький Трабзонспор.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Досягнуто домовленості з Шахтарем та самим футболістом про остаточний перехід Олександра Зубкова до нашого клубу", – йдеться в повідомленні.

Фінансові деталі угоди не розголошуються. Гравець буде виступати під 22-м номером.

Зазначимо, що переговори між клубами тривали останні тижні. За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 6,5 млн євро.

Цього сезону вінгер зіграв 21 матч у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав шість асистів.

Нагадаємо, напередодні турецький клуб підписав нападника Шахтаря Данила Сікана, який у своєму дебютному матчі за клуб отримав травму. Також за Трабзонспор вже виступає колишній захисник Зорі Арсен Батагов.

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Олександр Зубков

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