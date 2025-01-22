Український центрфорвард Шахтаря перейшов у Трабзонспор
Український нападник Шахтаря Данило Сікан став гравцем Трабзонспора.
Про це повідомила пресслужба турецького клубу.
Деталі угоди не розголошуються. За попередньою інформацією, сума трансферу склала 6 млн євро, також в угоді передбачені бонуси та відсоток від наступного перепродажу 23-річного футболіста.
Нинішня угода гравця з Шахтарем була розрахована до 2028 року.
У поточному сезоні Данило Сікан провів 18 матчів за "гірників" в усіх турнірах, забив 4 голи та віддав 1 асист. Протягом кар'єри форвард відзначився 31 голом та 9 асистами в 115 поєдинках за "помаранчево-чорних".
Він приєднався до Шахтаря у 2019 році за 150 тисяч євро з Карпат. За часів виступів у донецькому клубі Сікан встиг пограти в орендах в Маріуполі та німецькій Ганзі.
Нападник донеччан тричі ставав чемпіоном Української Прем'єр-ліги, одного разу вигравав Кубок та Суперкубок України.
Зазначимо, що за турецький клуб виступає ще один український футболіст – Арсеній Батагов. Напередодні він забив дебютний гол за Трабзонспор у матчі проти Сівасспору.