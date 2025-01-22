Український центрфорвард Шахтаря перейшов у Трабзонспор

Український нападник Шахтаря Данило Сікан став гравцем Трабзонспора.

Про це повідомила пресслужба турецького клубу.

Деталі угоди не розголошуються. За попередньою інформацією, сума трансферу склала 6 млн євро, також в угоді передбачені бонуси та відсоток від наступного перепродажу 23-річного футболіста.

Нинішня угода гравця з Шахтарем була розрахована до 2028 року.

Yeni transferimiz Danylo Sikan için imza töreni düzenlendi



🔗 https://t.co/K6roB2rhC8 pic.twitter.com/ax3ETPHd64 — Trabzonspor (@Trabzonspor) January 22, 2025

У поточному сезоні Данило Сікан провів 18 матчів за "гірників" в усіх турнірах, забив 4 голи та віддав 1 асист. Протягом кар'єри форвард відзначився 31 голом та 9 асистами в 115 поєдинках за "помаранчево-чорних".

Він приєднався до Шахтаря у 2019 році за 150 тисяч євро з Карпат. За часів виступів у донецькому клубі Сікан встиг пограти в орендах в Маріуполі та німецькій Ганзі.

Нападник донеччан тричі ставав чемпіоном Української Прем'єр-ліги, одного разу вигравав Кубок та Суперкубок України.

Зазначимо, що за турецький клуб виступає ще один український футболіст – Арсеній Батагов. Напередодні він забив дебютний гол за Трабзонспор у матчі проти Сівасспору.