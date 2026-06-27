Головний тренер збірної Норвегії пояснив, чому Голанд та Едегор не зіграли проти Франції у третьому турі ЧС-2026

Головний тренер збірної Норвегії Столе Сольбаккен пояснив, чому не випустив центрального нападника Ерлінга Голанда та півзахисника Мартіна Едегора у матчі проти Франції у третьому турі чемпіонату світу 2026 року, зазначивши, що це було очевидне рішення.

Його слова передає NRK.

"Те, що ми зробили, було цілком очевидним. Єдиний аргумент проти того, щоб не робити того, що ми зробили, – це те, що вболівальники по всій Норвегії та тут могли б напевно побачити Ерлінга та Мартіна. Але це не зробило б чемпіонат світу довшим".

Нагадаємо, що Франція оформила розгром 4:1 у грі проти Норвегії, яка випустила на цей матч резервний склад, у заключному турі групи I. Героєм зустрічі став Усман Дембеле, який відзначився найшвидшим хеттриком в історії мундіалів з 1954 року.

Також 29-річного вінгера визнали найкращим гравцем цього поєдинку за версією ФІФА.

Додамо, що головний наставник "Ле Бльо" Дідьє Дешам тимчасово покинув команду на цей матч через смерть своєї матері.