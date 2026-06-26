Норвегія – Франція: відео голів матчу ЧС-2026

У п'ятницю, 26 червня, проходить матч третього туру чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Норвегії та Франції.

Французи вийшли вперед вже на 7-й хвилині: Кіліан Мбаппе асистував на Усмана Дембеле, який ударом із близької відстані спрямував сферу у лівий кут воріт, не залишив шансів голкіперу суперників.

Відео MEGOGO

На 20-й хвилині Дембеле оформив дубль, знову після асисту Мбапе.

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Однак вже через хвилину Андреас Шельдеруп віддав м'яч під удар Тело Осгору, який результативно пробив у лівий нижній кут воріт, скоротивши відставання.

Відео MEGOGO

Аде радість "вікінгів" буда недовгою, адже на 32-й хвилині Дембеле взагалі оформив хеттрик, цього разу після асисту Чуамені.

ВІдео MEGOGO

"Чемпіон" також проводить текстову онлайн-трансляцію протистояння Норвегія – Франція за цим посиланням.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Дідьє Дешама, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,64. Нічия – 4,75. Виграш "вікінгів" – 4,50.

Нагадаємо, що після двох турів обидві збірні набрали по шість очок і достроково гарантували собі вихід до плейоф. У стартовому турі Франція переграла Сенегал (3:1), а Норвегія розгромила Ірак (4:1). У другому матчі французи впевнено здолали Ірак (3:0), тоді як норвежці у результативному поєдинку обіграли Сенегал (3:2).

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