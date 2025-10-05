Все вирішують маленькі деталі, – Слот відреагував на третю поразку Ліверпуля поспіль

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував третю поразку поспіль своєї команди у нинішньому сезоні.

Слова 47-річного нідерландця наводить ESPN.

Вчора, 4 жовтня, Ліверпуль невдало з'їздив до Лондону на матч 7 туру АПЛ: чинний чемпіон Англії поступився Челсі (1:2), пропустивши вирішальний гол на останніх хвилинах доданого часу.

Для мерсисайдців ця поразка стала третьою поспіль, до цього вони програли Крістал Пелес (1:2) в АПЛ та Галатасараю (0:1) у Лізі чемпіонів. Після поєдинку Слот зазначив, що виїзні ігри проти Челсі завжди були важким випробовуванням для його команди.

"Минулого сезону ми також програли Челсі. Нам завжди важко грати на "Стемфорд Брідж". Ми були дуже близькі до позитивного результату, але все вирішили невеликі деталі. Як я вже казав після Галатасарая, у нас був гольовий момент перед тим, як вони отримали пенальті. Ми пропустили в додатковий час проти Крістал Пелес. А цього разу вони забили гол, який міг відбутися на обох половинах поля. Після того, як ми зробили 1:1, все йшло так, як ми хотіли. Я чекав, коли ми заб'ємо другий гол. Рішення могли бути кращими, останні 10-15 хвилин були напруженими. Ми були у їхньому штрафному майданчику, але не могли контролювати м'яч. Знову ж таки, маленькі деталі були не на нашу користь", – сказав Слот.

За підсумком 7 туру АПЛ Ліверпуль опустився на друге місце турнірної таблиці, пропустивши вперед Арсенал, який обіграв Вест Гем 2:0,

Нагадаємо, що новоспечений лідер чемпіонату Англії готовий продовжити контракт з основним захисником, а також визначився із сумою, яку він хоче отримати за Габріеля Жезуса.