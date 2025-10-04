Тоттенгем переміг Лідс у 7-му турі АПЛ
У суботу, 4-го жовтня, чотирма матчами продовжився 7-й тур чемпіонату Англії з футболу.
Ігровий день розпочався протистоянням Лідса та Тоттенгема, який завершився перемогою "шпор" з рахунком 2:1.
Згодом лондонський Арсенал спробує розвинути успіх минулого туру та зіграє з Вест Гемом, який напередодні змінив головного тренера.
Завершатиме ігровий день матч туру – Челсі вдома прийматиме Ліверпуль. Обидві команди наразі у турнірній таблиці вирішують різні завдання, але обидві потребують перемоги.
Чемпіонат Англії – АПЛ
7 тур, 4 жовтня
Лідс – Тоттенгем 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 – 23 Тель, 1:1 – 34 Окафор, 1:2 – 57 Кудус
- 17:00 Арсенал – Вест Гем
- 17:00 Манчестер Юнайтед – Сандерленд
- 19:30 Челсі – Ліверпуль
Напередодні Борнмут відкрив сьомий тур АПЛ домашньою перемогою над Фулгемом.