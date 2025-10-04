Тоттенгем переміг Лідс у 7-му турі АПЛ

У суботу, 4-го жовтня, чотирма матчами продовжився 7-й тур чемпіонату Англії з футболу.

Ігровий день розпочався протистоянням Лідса та Тоттенгема, який завершився перемогою "шпор" з рахунком 2:1.

Згодом лондонський Арсенал спробує розвинути успіх минулого туру та зіграє з Вест Гемом, який напередодні змінив головного тренера.

Завершатиме ігровий день матч туру – Челсі вдома прийматиме Ліверпуль. Обидві команди наразі у турнірній таблиці вирішують різні завдання, але обидві потребують перемоги.

Чемпіонат Англії – АПЛ

7 тур, 4 жовтня

Лідс – Тоттенгем 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 23 Тель, 1:1 – 34 Окафор, 1:2 – 57 Кудус

17:00 Арсенал – Вест Гем

17:00 Манчестер Юнайтед – Сандерленд

19:30 Челсі – Ліверпуль

Напередодні Борнмут відкрив сьомий тур АПЛ домашньою перемогою над Фулгемом.