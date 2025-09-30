Реал з хеттриком Мбаппе розгромив Кайрат у 2 турі Ліги чемпіонів

Сьогодні, 30 вересня, відбулися перші матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

У першому поєдинку ігрового дня мадридський Реал на виїзді обіграв казахстанський Кайрат. Хеттриком у складі "вершкових" відзначився нападник Кіліан Мбаппе.

Український голкіпер "галактікос" Андрій Лунін гру провів на лаві запасних.

Ліга чемпіонів – основний етап

2 тур, 30 вересня

Аталанта – Брюгге 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 38 Цоліс, 1:1 – 74 Самарджич (пен), 2:1 – 87 Пашалич

Кайрат – Реал Мадрид 0:5 (0:1)

Голи: 0:1 – 25 Мбаппе (пен), 0:2 – 52 Мбаппе, 0:3 – 74 Мбаппе, 0:4 – 82 Камавінга, 0:5 – 90+3 Діас

О 22:00 за київським часом стартуватиме основна частина матчів, серед яких варто відзначити протистояння Бенфіки Анатолія Трубіна та Георгія Судакова з Челсі.

22:00 Атлетико – Айнтрахт

22:00 Буде/Глімт – Тоттенгем

22:00 Галатасарай – Ліверпуль

22:00 Інтер – Славія

22:00 Марсель – Аякс

22:00 Пафос – Баварія

22:00 Челсі – Бенфіка

Напередодні повідомлялося, що Ілля Забарний потрапив у заявку ПСЖ на матч Ліги чемпіонів проти Барселони.