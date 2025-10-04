Арсенал планує продовжити контракт з основним захисником
Юррієн Тімбер
instagram.com/jurrientimber
Лондонський Арсенал продовжує працювати над підписанням нових контрактів з гравцями основного складу – на цей раз черга дійшла до Юррієна Тімбера.
Про це повідомляє BBC.
У команді задоволені прогресом 24-річного флангового захисника та готові запропонувати новий контракт. Чинна угода з нідерландцем розрахована до літа 2028 року.
Цього сезону Тімбер зіграв за Арсенал 8 матчів, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.
Раніше лондонці оголосили про підписання нового контракту з Вільямом Саліба.