Арсенал планує продовжити контракт з основним захисником

Лондонський Арсенал продовжує працювати над підписанням нових контрактів з гравцями основного складу – на цей раз черга дійшла до Юррієна Тімбера.

Про це повідомляє BBC.

У команді задоволені прогресом 24-річного флангового захисника та готові запропонувати новий контракт. Чинна угода з нідерландцем розрахована до літа 2028 року.

Цього сезону Тімбер зіграв за Арсенал 8 матчів, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше лондонці оголосили про підписання нового контракту з Вільямом Саліба.