Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Арсенал планує продовжити контракт з основним захисником

Володимир Максименко — 4 жовтня 2025, 13:26
Юррієн Тімбер
Юррієн Тімбер
instagram.com/jurrientimber

Лондонський Арсенал продовжує працювати над підписанням нових контрактів з гравцями основного складу – на цей раз черга дійшла до Юррієна Тімбера.

Про це повідомляє BBC.

У команді задоволені прогресом 24-річного флангового захисника та готові запропонувати новий контракт. Чинна угода з нідерландцем розрахована до літа 2028 року.

Цього сезону Тімбер зіграв за Арсенал 8 матчів, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше лондонці оголосили про підписання нового контракту з Вільямом Саліба.

Чемпіонат Англії, АПЛ Арсенал (Лондон) Футбольні трансфери Тімбер

Тімбер

Артета прокоментував стан здоров'я захисного тріо Арсенала
Двоє захисників Арсенала повернулись до тренувань напередодні матчу-відповіді з ПСЖ
Артета: Повернення Сака – чудовий момент для нас
Без Різника, але з гравцем ПСВ: визначилась символічна збірна тижня в Лізі чемпіонів
Зінченко став найгіршим гравцем Арсенала в матчі проти Престона з Чемпіоншипу

Останні новини