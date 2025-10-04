Українська правда
Арсенал встановив цінник на Габріеля Жезуса

Володимир Максименко — 4 жовтня 2025, 14:09
Лондонський Арсенал готовий продати свого нападника Габріеля Жезуса та встановив цінник на гравця. 

Про це повідомляє Teamtalk.

"Каноніри" готові розглянути пропозиції щодо бразильця та відпустити Жезуса за 34 мільйони євро. Одним з претендентів на форварда є Евертон, але трансферу може завадити висока зарплата Габріеля – 14 млн фунтів на рік.

Жезус виступає за Арсенал з 2022 року, коли перебрався з Манчестер Сіті за 52 млн євро. За цей час 28-річний бразилець зіграв 96 матчів у всіх турнірах, в яких забив 26 м'ячів та віддав 20 результативних передач.

Контракт Жезуса з лондонцями розраховано до літа 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює гравця у 32 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Арсенал планує продовжити контракт з одним з флангових захисників.

