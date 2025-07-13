Стало відомо, скільки Арсенал заплатить за Дьокереша

Лондонський Арсенал погодився заплатити близько 55 мільйонів фунтів стерлінгів (75 млн доларів) за перехід нападника Спортинга Віктора Дьокереша.

Про це повідомляє SkySports.

Зазначається, що сторони близькі до оформлення трансферу, який затягнувся через відмову президента "левів" Фредеріку Варандаша прийняти пропозицію в розмірі 60 мільйонів євро + 10 мільйонів бонусів.

Нагадаємо, що Віктор Дьокереш не повернувся до передсезонних тренувань зі Спортингом. Варандаш відповів, що нападник збірної Швеції пошкодує про це, заплативши великий штраф.

У минулому сезоні Віктор Дьокереш забив 54 голи у 52 матчах, що допомогло лісабонцям стати чемпіонами Португалії та володарями національного Кубку.

Раніше стало відомо, що Арсенал домовився із Челсі про трансфер вінгера Ноні Мадуеке, проте вболівальники "канонірів" обурені цим переходом та створили петицію проти нього.