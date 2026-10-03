Нападник лондонського Арсенала та збірної Швеції Віктор Дьокереш встановив рекорд Ліги націй.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Напередодні Дьокереш забив у ворота збірної Боснії і Герцеговини (нічия 1:1) у матчі 3 туру Ліги націй-2026/27. Це дозволило йому стати першим гравцем у історії Ліги націй, який забивав у 6 матчах поспіль.

Серії з 5 матчів поспіль із забитими голами мають серб Александра Мітрович і словенець Беньямін Шешко.

Сумарно в цих 6 матчах Дьокереш забив 9 голів і віддав 2 асисти. Якщо брати і асисти, то його результативна серія в Лізі націй триває вже 10 матчів.

Гольова серія Дьокереша з шести матчів стартувала ще поєдинку проти Естонії (перемога з рахунком 3:0) в 4 турі Ліги націй-2024/25.