Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Дьокереш встановив рекорд Ліги націй

Олег Дідух — 3 жовтня 2026, 12:22
Дьокереш встановив рекорд Ліги націй
Віктор Дьокереш
Getty Images

Нападник лондонського Арсенала та збірної Швеції Віктор Дьокереш встановив рекорд Ліги націй.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Напередодні Дьокереш забив у ворота збірної Боснії і Герцеговини (нічия 1:1) у матчі 3 туру Ліги націй-2026/27. Це дозволило йому стати першим гравцем у історії Ліги націй, який забивав у 6 матчах поспіль.

Серії з 5 матчів поспіль із забитими голами мають серб Александра Мітрович і словенець Беньямін Шешко.

Сумарно в цих 6 матчах Дьокереш забив 9 голів і віддав 2 асисти. Якщо брати і асисти, то його результативна серія в Лізі націй триває вже 10 матчів.

Гольова серія Дьокереша з шести матчів стартувала ще поєдинку проти Естонії (перемога з рахунком 3:0) в 4 турі Ліги націй-2024/25.

Ліга націй УЄФА Збірна Швеції з футболу Віктор Дьокереш

Віктор Дьокереш

Дьокереш може залишити Арсенал узимку – його агенти провели переговори з чотирма клубами
Дьокереш оцінив результат першого півфіналу ЛЧ проти Атлетико: Вони на свій гол у підсумку заслужили
Дьокереш запатентував святкування, яке показав після хеттрику у матчі проти збірної України
Ми вірили в це до кінця: Дьокереш – про вихід Швеції на ЧС-2026
Звісно, для мене це має величезне значення: автор першого в історії хеттрику у ворота України – про свій виступ

Останні новини