Фанати Арсенала створили петицію проти трансферу гравця Челсі

Вболівальники Арсенала обурені потенційним переходом футболіста Челсі Ноні Мадуеке та створили петицію проти цього трансферу.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Зазначається, що петицію на той момент підписало вже 4 тисячі людей. А також біля стадіону "Емірейтс" з'явилося графіті з написом "#ArtetaOut".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Челсі та Арсенал погодили трансфер Мадуеке. Загальна сума складатиме 58 мільйонів євро, а хавбек підпише п'ятирічний контракт.

У сезоні-2024/25 Ноні Мадуеке взяв участь у 42 матчах Челсі в усіх турнірах, у яких відзначився 11 голами та 5 асистами. Transfermarkt оцінює футболіста у 40 мільйонів євро. До Челсі хавбек перебрався з ПСВ у 2023 році за 29 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, ексзахисник Реала та збірної Аргентини Габріель Хейнце увійшов в тренерський штаб Мікеля Артети.