Все завершиться величезним штрафом: президент Спортинга не оцінив витівку нападника клубу

Спортинг оштрафує шведського нападника Віктора Дьокереша, який вирішив бойкотувати передсезонні збори команди, аби пришвидшити свій перехід в лондонський Арсенал.

Про це заявив президент португальського клубу Фредеріку Варандаш, слова якого наводить Sky Sports.

"Ми спокійні. Все можна вирішити після закриття вікна, величезним штрафом і вибаченнями перед командою. Якщо Арсенал не хоче платити за Віктора справедливу ринкову вартість, ми будемо цілком задоволені цим протягом наступних трьох років контракту.



Якщо генії, які розробляють цю стратегію, думають, що це тисне на мене, щоб полегшити продаж Віктора, то вони не тільки повністю помиляються, але й ускладнюють трансфер. Ніхто не стоїть вище інтересів клубу. Хто б це не був", – заявив президент клубу.