Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Не прибув на збори: Дьокереш бойкотує передсезонну підготовку Спортинга

Олександр Булава — 12 липня 2025, 22:28
Не прибув на збори: Дьокереш бойкотує передсезонну підготовку Спортинга
Віктор Дьокереш
A BOLA

Форвард збірної Швеції Віктор Дьокереш не приїхав на тренувальний збір лісабонського Спортинга.

Про це повідомляє A Bola.

Команда без найкращого бомбардира відправилась на навчально-тренувальний збір. Наразі клуб визначається з офіційною позицію щодо бойкоту шведського нападника.

Зазначимо, що Дьокереш ще 5 днів тому попередив керівництво клубу про те, що не збирається приєднуватися до команди та брати участь у матчах.

Таке рішення 27-річного гравця пов’язане з його бажанням перейти в Арсенал і конфліктом із президентом Спортингу Фредеріко Варандашем. Минулого року вони уклали джентльменську угоду про те, за яку суму Дьокереша продадуть цього літа, проте зараз президент її не дотримується.

У сезоні-2024/25 форвард забив 54 голи та віддав 13 асистів у 52 матчах за клуб.

Раніше повідомлялось, що "леви" та Дьокереш поставили умови одне одному.

Спортинг Віктор Дьокереш

Віктор Дьокереш

Дьокереш – про можливість виступати в АПЛ: Це була б солодка помста
Спортинг та Дьокереш поставили одне одному умови щодо майбутнього
Дьокереш не приїде на тренувальний збір Спортинга
Спортинг назвав Арсеналу ціну Дьокереша
Дьокереш погодився відмовитися від частини зарплати заради трансферу в Арсенал

Останні новини