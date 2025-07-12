Не прибув на збори: Дьокереш бойкотує передсезонну підготовку Спортинга

Форвард збірної Швеції Віктор Дьокереш не приїхав на тренувальний збір лісабонського Спортинга.

Про це повідомляє A Bola.

Команда без найкращого бомбардира відправилась на навчально-тренувальний збір. Наразі клуб визначається з офіційною позицію щодо бойкоту шведського нападника.

Зазначимо, що Дьокереш ще 5 днів тому попередив керівництво клубу про те, що не збирається приєднуватися до команди та брати участь у матчах.

Таке рішення 27-річного гравця пов’язане з його бажанням перейти в Арсенал і конфліктом із президентом Спортингу Фредеріко Варандашем. Минулого року вони уклали джентльменську угоду про те, за яку суму Дьокереша продадуть цього літа, проте зараз президент її не дотримується.

У сезоні-2024/25 форвард забив 54 голи та віддав 13 асистів у 52 матчах за клуб.

Раніше повідомлялось, що "леви" та Дьокереш поставили умови одне одному.