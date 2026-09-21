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Дьокереш може залишити Арсенал узимку – його агенти провели переговори з чотирма клубами

Олексій Мурзак — 21 вересня 2026, 16:39
Дьокереш може залишити Арсенал узимку – його агенти провели переговори з чотирма клубами
Віктор Дьокереш
Getty Images

Нападник Арсенала Віктор Дьокереш розглядає можливість зміни команди під час зимового трансферного вікна.

Як повідомляє CaughtOffside із посиланням на The Daily Briefing, шведський форвард незадоволений своїм становищем у лондонському клубі та кількістю ігрового часу.

Зазначається, що представники 28-річного нападника вже провели попередні переговори з Міланом, Ювентусом, Аль-Ахлі та Аль-Іттіхадом.

Арсенал наразі не планує активно виставляти Дьокереша на трансфер. Водночас лондонці можуть погодитися на його відхід, якщо в січні знайдуть іншого відомого форварда.

Минулого сезону швед забив 21 м'яч у всіх турнірах, допомігши Арсеналу виграти чемпіонат Англії та дійти до фіналу Ліги чемпіонів.

У нинішньому сезоні головний тренер канонірів Мікель Артета віддає перевагу на вістрі атаки Каю Гаверцу.

Дьокереш залишався в запасі у матчах англійської Прем'єр-ліги проти Ковентрі та Сандерленда, а в зустрічі з Челсі й поєдинку за Суперкубок Англії проти Манчестер Сіті сумарно провів на полі лише 27 хвилин.

Контракт нападника з лондонським клубом розрахований до літа 2030 року.

Як відомо, у 5-му турі АПЛ Арсенал несподівано зазнав розгромної поразки від Брайтона.

Арсенал Лондон Віктор Дьокереш

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