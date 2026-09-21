Дьокереш може залишити Арсенал узимку – його агенти провели переговори з чотирма клубами
Нападник Арсенала Віктор Дьокереш розглядає можливість зміни команди під час зимового трансферного вікна.
Як повідомляє CaughtOffside із посиланням на The Daily Briefing, шведський форвард незадоволений своїм становищем у лондонському клубі та кількістю ігрового часу.
Зазначається, що представники 28-річного нападника вже провели попередні переговори з Міланом, Ювентусом, Аль-Ахлі та Аль-Іттіхадом.
Арсенал наразі не планує активно виставляти Дьокереша на трансфер. Водночас лондонці можуть погодитися на його відхід, якщо в січні знайдуть іншого відомого форварда.
Минулого сезону швед забив 21 м'яч у всіх турнірах, допомігши Арсеналу виграти чемпіонат Англії та дійти до фіналу Ліги чемпіонів.
У нинішньому сезоні головний тренер канонірів Мікель Артета віддає перевагу на вістрі атаки Каю Гаверцу.
Дьокереш залишався в запасі у матчах англійської Прем'єр-ліги проти Ковентрі та Сандерленда, а в зустрічі з Челсі й поєдинку за Суперкубок Англії проти Манчестер Сіті сумарно провів на полі лише 27 хвилин.
Контракт нападника з лондонським клубом розрахований до літа 2030 року.
Як відомо, у 5-му турі АПЛ Арсенал несподівано зазнав розгромної поразки від Брайтона.