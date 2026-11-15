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Дьокереш встановив рекорд Ліги націй за результативністю

Володимир Максименко — 15 листопада 2026, 12:08
Дьокереш встановив рекорд Ліги націй за результативністю
Віктор Дьокереш і Крістоффер Нордфельдт
instagram.com/viktorgyokeres/

Нападник Арсенала та збірної Швеції Віктор Дьокереш встановив історичний рекорд результативності в Лізі націй. 

Про це повідомила пресслужба АПЛ.

Так, форвард став першим гравцем в історії турніру, який відзначався у восьми матчах поспіль. Гольова серія триває з 14 жовтня 2025 року, коли він забив Естонії. 

Після цього Дьокереш відзначався у воротах Словаччини, Азербайджану, Польщі та по два рази забивав Боснії і Герцеговині та Румунії.

На клубному рівні Дьокереш цього сезону не вражає – два голи і три результативні передачі в 14 матчах.

Напередодні збірна Швеції завдяки дублю форварда Арсенала здолала БіГ, завдяки чому гарантувала собі підвищення у класі.

Ліга націй УЄФА Збірна Швеції з футболу Віктор Дьокереш

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