Дьокереш встановив рекорд Ліги націй за результативністю

Нападник Арсенала та збірної Швеції Віктор Дьокереш встановив історичний рекорд результативності в Лізі націй.

Про це повідомила пресслужба АПЛ.

Так, форвард став першим гравцем в історії турніру, який відзначався у восьми матчах поспіль. Гольова серія триває з 14 жовтня 2025 року, коли він забив Естонії.

Viktor Gyokeres becomes the first player to score in EIGHT consecutive Nations League matches ⚽ The Arsenal striker converted two penalties as Sweden beat Bosnia & Herzegovina 3-2 👏 https://t.co/sWd41dvkaJ — Premier League (@premierleague) November 14, 2026

Після цього Дьокереш відзначався у воротах Словаччини, Азербайджану, Польщі та по два рази забивав Боснії і Герцеговині та Румунії.

На клубному рівні Дьокереш цього сезону не вражає – два голи і три результативні передачі в 14 матчах.

Напередодні збірна Швеції завдяки дублю форварда Арсенала здолала БіГ, завдяки чому гарантувала собі підвищення у класі.