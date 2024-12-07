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Скаути Челсі переглядали Забарного в матчі проти Тоттенгема

Олексій Мурзак — 7 грудня 2024, 19:22
Скаути Челсі переглядали Забарного в матчі проти Тоттенгема
Ілля Забарний
Getty Images

Скаути Челсі переглядали українського захисника Борнмута Іллю Забарного у матчі з Тоттенгемом, що проходив в межах 14 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє TBR Football.

За інформацією видання, представники "синіх" були вражені грою 22-річного українця, який провів на полі весь матч та допоміг "вишням" перемогти з рахунком 1:0.

Зазначається, що Челсі хоче посилити позицію центрального захисника, оскільки клуб не впевнений в основній парі Леві Колвілл – Веслі Фофана.

У поточному сезоні Забарний повністю відіграв вже 13 матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався. Трансферна вартість захисника оцінюється в 32 мільйони євро, контракт діє до літа 2029 року.

Раніше стало відомо, що Борнмут готовий продати українського захисника за 78 млн євро. Також Забарний відреагував на інформацію про зацікавленість у його послугах з боку Манчестер Сіті та Тоттенгема, наголосивши, що він добре себе проявив. Раніше повідомлялося, що захисником цікавиться Реал.

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