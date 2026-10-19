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Забарний увійшов до збірної туру Ліги 1 за версією Sofascore

Володимир Максименко — 19 жовтня 2026, 13:19
Забарний увійшов до збірної туру Ліги 1 за версією Sofascore
Ілля Забарний
Getty Images

Захисник ПСЖ та збірної України Ілля Забарний потрапив до символічної збірної сьомого туру чемпіонату Франції.

Про це повідомив статистичний портал Sofascore.

Центрбек отримав оцінку 8.2 від експертів, а найкращим гравцем туру став представник ФК Париж Лассін Сінайоко, який оформив у матчі з Ренном 2+2 за системою "гол+пас".

Team of the Round provided by Sofascore

Ілля Забарний в матчі 7 туру Ліги 1 вийшов в основі проти Страсбурга і відзначився дебютним голом у новому сезоні, чим допоміг команді здобути важливу перемогу.

Окрім забитого м'яча, Забарний протягом матчу записав до свого активу два заблоковані удари та шість відборів. Також захисник виграв дві верхові дуелі з чотирьох.

Наступна гра ПСЖ відбудеться 20 жовтня. Парижанам у Лізі чемпіонів протистоятиме Барселона.

Раніше Забарний висловився про майбутні вибори президента Франції.

Ілля Забарний Чемпіонат Франції, Ліга 1 ПСЖ

Ілля Забарний

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