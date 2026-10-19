Забарний увійшов до збірної туру Ліги 1 за версією Sofascore

Захисник ПСЖ та збірної України Ілля Забарний потрапив до символічної збірної сьомого туру чемпіонату Франції.

Про це повідомив статистичний портал Sofascore.

Центрбек отримав оцінку 8.2 від експертів, а найкращим гравцем туру став представник ФК Париж Лассін Сінайоко, який оформив у матчі з Ренном 2+2 за системою "гол+пас".

Team of the Round provided by Sofascore

Ілля Забарний в матчі 7 туру Ліги 1 вийшов в основі проти Страсбурга і відзначився дебютним голом у новому сезоні, чим допоміг команді здобути важливу перемогу.

Окрім забитого м'яча, Забарний протягом матчу записав до свого активу два заблоковані удари та шість відборів. Також захисник виграв дві верхові дуелі з чотирьох.

Наступна гра ПСЖ відбудеться 20 жовтня. Парижанам у Лізі чемпіонів протистоятиме Барселона.

Раніше Забарний висловився про майбутні вибори президента Франції.