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Реал цікавиться скандальним одноклубником Мудрика

Андрій Яросименко — 30 жовтня, 10:49
Реал цікавиться скандальним одноклубником Мудрика
Енцо Фернандес
Getty images

Мадридський Реал зацікавлений у трансфері аргентинського півзахисника лондонського Челсі Енцо Фернандеса.

Про це повідомляє Fichajes.net.

За інформацією джерела, "вершкові" планують підписати футболіста в найближче трансферне вікно, адже в цьому особисто зацікавлений головний тренер Карло Анчелотті.

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В сезоні 2024/25 Фернандес провів 11 матчів на клубному рівні, відзначившись одним асистом. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 75 мільйонів євро.

Варто зазначити, що влітку аргентинець потрапив у расистський скандал. Після перемоги Аргентини на Копа Америка-2024 Енцо заспівав, що чорношкірі французи народилися в Анголі, але грають за Францію.

Після того, як скандальне відео розлетілося мережею, чимало гравців Челсі відписалися від Фернандеса, а на захист аргентинської зірки стала віцепрезидентка країни.

Збірна Аргентини Реал Мадрид Челсі Енцо Фернандес

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