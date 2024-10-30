Реал цікавиться скандальним одноклубником Мудрика
Мадридський Реал зацікавлений у трансфері аргентинського півзахисника лондонського Челсі Енцо Фернандеса.
Про це повідомляє Fichajes.net.
За інформацією джерела, "вершкові" планують підписати футболіста в найближче трансферне вікно, адже в цьому особисто зацікавлений головний тренер Карло Анчелотті.
В сезоні 2024/25 Фернандес провів 11 матчів на клубному рівні, відзначившись одним асистом. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 75 мільйонів євро.
Варто зазначити, що влітку аргентинець потрапив у расистський скандал. Після перемоги Аргентини на Копа Америка-2024 Енцо заспівав, що чорношкірі французи народилися в Анголі, але грають за Францію.
Після того, як скандальне відео розлетілося мережею, чимало гравців Челсі відписалися від Фернандеса, а на захист аргентинської зірки стала віцепрезидентка країни.