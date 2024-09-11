Зірку Челсі позбавили водійських прав на шість місяців через порушення ПДР
Футболіста лондонського Челсі Енцо Фернандеса позбавили прав на шість місяців через два грубі порушення ПДР.
Про це пише v2radio.co.uk.
Вирок був винесений у середу судом Лланеллі в графстві Кармартеншир. Захисника визнали винним у двох серйозних порушеннях у грудні минулого року, а також у січні року нинішнього.
Енцо не було у суді під час винесення вироку, тому слухання справи відбулось за його відсутності. Гравця збірної Аргентини оштрафували на 1000 фунтів за правопорушення та зобов’язали сплатити 110 фунтів за витрати поліції Дайфед-Повіса та поліції Південного Уельсу відповідно.
Він також повинен сплатити штраф у розмірі 800 фунтів за інше правопорушення, а також за неявку до суду. В результаті загальна сума штрафу становить 3020 фунтів стерлінгів.
Варто зазначити, що влітку Фернандес потрапив у расистський скандал. Після перемоги Аргентини на Копа Америка-2024 Енцо заспівав, що чорношкірі французи народилися в Анголі, але грають за Францію. Після того, як скандальне відео розлітелося мережею, чимало гравців Челсі відписалися від Фернандеса, а на захист аргентинської зірки стала віцепрезидентка країни.