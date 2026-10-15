Заважав прийняти м'яч: зірка Ман Сіті зі злості штовхнув арбітра матчу Ліги чемпіонів

Півзахисник Манчестер Сіті Енцо Фернандес не стримав емоцій у напруженому матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Аргентинець у розпалі гри штовхнув арбітра в спину, через що той упав на газон. Попри доволі незвичний епізод, суддя не став карати футболіста навіть жовтою карткою.

Курйозна ситуація сталася, коли англійська команда намагалася врятувати матч, поступаючись із рахунком 1:4.

Абдукодір Хусанов віддав передачу в напрямку Фернандеса, однак арбітр опинився на шляху м'яча та завадив аргентинцю зіграти в цьому епізоді. Півзахисник, схоже, не оцінив такої перешкоди й просто штовхнув суддю в спину, відправивши його на газон.

Арбітр швидко зорієнтувався в ситуації та дозволив продовжити гру. При цьому він не показав Фернандесу ані жовтої, ані червоної картки, хоча момент із падінням судді виглядав доволі неоднозначно.

Сам матч завершився поразкою Манчестер Сіті з рахунком 2:4. Команда намагалася відігратися після чотирьох пропущених голів, а дубль Ерлінга Голанда допоміг скоротити відставання. Однак врятувати зустріч англійцям не вдалося.

Нагадаємо, що у попередніх матчах Ліги чемпіонів Баварія зіграла внічию з Вікінгом, Інтер програв Брюгге, а Барселона переграла Галатасарай.