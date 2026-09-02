Челсі міг заблокувати трансфер Фернандеса у Манчестер Сіті через раптову відмову Монако

Лондонський клуб був готовий зірвати перехід Енцо Фернандеса у Манчестер Сіті після відмови Монако щодо трансферу Ламіна Камара.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

Французький колектив в останній момент зупинив переїзд 22-річного сенегальця до Лондона. Однак "аристократи" ухвалили рішення не блокувати перехід чемпіона світу-2022 до "містян", оскільки раніше дали слово Сіті та самому Енцо.

1 вересня МанСіті оголосив про трансфер зіркового півзахисника "синіх", підписавши контракт до 30 червня 2031-го. Інші деталі нової співпраці не розкривалися.

Челсі заходить у новий сезон-2026/27 без Камари та Фернандеса. Також лондонський колектив віддав в оренду у Тоттенгем Михайла Мудрика та продав у РБ Лейпциг нападника Марка Гію.

Відзначимо, що "сині" вже розпочали новий розіграш АПЛ, набравши максимальні 6 балів у двох турах. У найближчому турі першості Челсі зійдеться з Арсеналом у лондонському дербі – 6 вересня о 18:30 (за київським часом).